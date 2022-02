Zinédine Zidane : Son fils Théo (19 ans) en couple, s'offre un dîner romantique avec sa compagne

Théo, lui, est né à Marseille (le 18 mai 2002) mais a grandi à Madrid ! Il est le troisième des quatre fils de Zinédine Zidane et son épouse Véronique. L'athlète de 21 ans marche sur les traces de son papa et de ses deux grands frères, Enzo et Luca. Il évolue actuellement au sein de l'équipe réserve du Real Madrid, où Zinédine a achevé sa carrière de joueur et commencé sa reconversion d'entraîneur, ainsi qu'en équipe de France U20 (under 20, pour moins de 20 ans). Zizou a quitté la Maison Blanche (surnom du Real Madrid) l'été dernier.

La famille Zidane accueillera bientôt un nouveau membre ! Karen, la fiancée d'Enzo Zidane, est enceinte et attend leur premier enfant.