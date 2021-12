Zinédine Zidane : Son fils Théo (19 ans) en couple, bisou avec son amoureuse

Zinédine Zidane est à Paris ! Non pas pour s'engager en faveur du Paris Saint-Germain, mais pour les fêtes de fin d'année. L'ancien footballeur de 49 ans reconverti coach a célébré Noël à Disneyland Paris avec son épouse et leurs quatre fils. Tous étaient accompagnés de leurs chéries respectives, l'occasion pour Théo Zidane de dévoiler le visage de sa petite amie.

Cette saison, Disneyland Paris a reçu de nombreux visiteurs VIP ! Les Zidane s'y sont également rendus et ont passé le week-end de Noël dans le parc d'attractions consacré à Mickey et sa bande. Zinédine Zidane, son épouse Véronique et leurs quatre fils Enzo, Luca, Theo et Elyaz s'étaient chaudement vêtus et ont partagé des photos souvenirs de leur réveillon.

"Ravi d'avoir pu passer à @disneylandparis pour ses 30 ans. Magique !", a écrit Zizou en légende d'une charmante photo de famille prise à l'entrée du parc. Il a été imité par ses fils Enzo, Luca et Theo. Ce dernier s'est contenté d'un "Joyeux Noël" en commentaire de sa publication. Le jeune espoir de l'équipe de France U20 (under 20, moins de 20 ans) y a glissé une photo de sa petite amie et lui, en train de s'embrasser devant le château de Cendrillon. Son grand frère Enzo en a fait autant, avec sa fiancée Karen Goncalves.