Alizée : Maman comblée en week-end à Disneyland avec ses filles

"Comme vous êtes belles", "Pow la chance", "Que de superbes photos et ce regard complice avec Maggy", peut-on lire dans les commentaires des publications Instagram d'Annily. Ses près de 60 000 followers ont visiblement apprécié les images mises en ligne par l'influenceuse de 16 ans. Un internaute s'est tout de même permis de demander : "Une photo mère et filles la prochaine fois" !

Maggy a eu 2 ans le 24 novembre 2021. À Disneyland, la fillette a prolongé les festivités de son anniversaire, que ses parents Alizée et Grégoire Lyonnet avaient commémoré en lui adressant de touchants messages. "Happy birthday ma fille, ma joie de vivre, mon plus beau trophée, mon plus grand projet, mon petit miracle, mon ange et mon démon ! Merci mon amour @alizeeofficiel pour le plus beau cadeau qu'on m'ait fait !", avait notamment écrit le danseur révélé par l'émission Danse avec les stars. Il y avait rencontré Alizée avant de l'épouser, le 18 juin 2016 à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Villanova, en Corse.

Ainsi, Grégoire Lyonnet est ainsi devenu le beau-père d'Annily, la fille aînée d'Alizée, née de sa relation avec Jérémy Chatelain.