Alizée, maman comblée : nouvelles photos de sa fille Maggy, qui fête ses 2 ans

Grégoire Lyonnet y est également allé de son petit message. "Happy birthday ma fille, ma joie de vivre, mon plus beau trophée, mon plus grand projet, mon petit miracle, mon ange et mon démon! Merci mon amour @alizeeofficiel pour le plus beau cadeau qu'on m'ait fait !", a commenté le danseur, toujours sur Instagram.