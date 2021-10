Alizée : Sa fille Annily ressort une adorable photo avec son papa pour une belle occasion

"Elle est super. Elle est grande, elle vient quand elle veut, elle adore Paris et ce studio. D'ailleurs, c'est hallucinant, les enfants peuvent s'enregistrer et prendre l'avion seuls à 12 ans !", avait confié Jérémy Chatelain, ancien élève de la Star Academy, auprès de Voici.

Avec deux parents artistes, dont sa maman Alizée, Annily Chatelain a vu de ses propres yeux les nombreux sacrifices faits par ses géniteurs pour leurs métiers. Elle confiait récemment à Gala ne pas se voir évoluer dans le milieu artistique. "Je l'ai vu travailler beaucoup et je n'ai pas envie d'une telle notoriété, d'être autant exposée qu'elle ne l'a été. Je ne suis pas chanteuse et le milieu artistique ne me séduit pas. Je suis très attirée par la mode et le marketing, et j'aimerais intégrer l'école Condé Nast de Londres. J'ai déjà pas mal de followers sur Instagram", a-t-elle développé il y a quelques mois.

Depuis son divorce d'Alizée, Jérémy Chatelain est devenu papa pour la deuxième fois de son existence en accueillant un petit garçon prénommé Forest né en mai 2018 avec sa compagne, Julie Favre, directrice des relations célébrités (Collections Homme) chez Christian Dior Couture.