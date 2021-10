Jérémy Chatelain divorcé d'Alizée : les raisons de l'échec de leur mariage

L'heure est à la fête pour Jérémy Chatelain, ex-candidat de la Star Academy devenu chanteur, compositeur et producteur de musique. Le jeune homme a désormais 37 ans et mène une belle vie, loin des projecteurs. Il a notamment retrouvé l'amour depuis quelques années. Mais pourquoi avait-il divorcé d'Alizée ?

En 2011, Jérémy Chatelain et Alizée se séparent définitivement. Le couple s'était marié à Las Vegas en 2003 et, deux ans plus tard, naissait leur fille : Annily. Interrogée par Paris Match, la chanteuse avait accepté d'évoquer ce qui avait causé son divorce et comment elle avait vécu les choses... "Comme un constat d'échec parce que pour moi, à l'exemple de mes parents, on se marie pour la vie. Nous nous étions connus très jeunes et nous étions installés tout de suite ensemble. Du coup, nous avons 'grandi' en même temps et avec les années, j'avais davantage l'impression de vivre avec mon frère jumeau qu'avec un mari. Pour préserver notre fille, nous avons tout de même tenté de sauver notre couple et notre séparation m'a beaucoup ébranlée. Pendant longtemps, j'ai refusé de rencontrer qui que ce soit pour ne pas faire subir encore une fois la même chose à ma fille", disait-elle alors.

Après ce divorce, Alizée a obtenu la garde d'Annily, qu'elle élève en Corse. La chanteuse s'est depuis remariée au danseur Grégoire Lyonnet, rencontré lors de sa participation à Danse avec les stars. Le couple a d'ailleurs accueilli un enfant ensemble : Maggy, née en novembre 2019. De son côté, Jérémy Chatelain a lui aussi retrouvé l'amour auprès de Julie Favre. Avec sa nouvelle compagne, l'artiste a également eu un autre enfant : un petit garçon prénommé Forest, né en mai 2018. Nul doute que ses enfants ne manqueront pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire en ce jour particulier.