Annily Chatelain : La fille d'Alizée vient de perdre un être cher

La jeune Annily est sous le choc. Sur Instagram, la fille d'Alizée et de Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy devenu producteur de musique, a partagé un long et tendre message à l'attention d'Antoine, son ami décédé. Le jeune garçon, qui était très proche d'elle, vient de mourir à seulement 17 ans. Sur le réseau social, où elle est suivie par plus de 57 000 personnes, la grande soeur de Maggie (2 ans en novembre prochain) a eu une pensée émue pour son camarade.

Accompagné de photos et d'une vidéo, Annily Chatelain a souhaité écrire ces mots en guise d'hommage et d'adieu : "Mon Antoine, tu étais la personne la plus souriante que je connaissais, tu incarnais la joie de vivre et ça tout le monde le disait. Le positif, tu le voyais partout, un jour tu m'as dit 'ne t'inquiètes jamais pour moi ça ira toujours bien', et ça parce que tu étais fort, tu l'as toujours été. Tu me rappelais sans cesse de dire je t'aime a mes proches, surtout a ma famille, tu disais que c'était de simple mots mais qu'il fallait les dire avant de regretter de ne pas l'avoir fait, et promis je suivrai ton conseil."

Si on ne sait pas ce qui a emporté le jeune Antoine, on apprend par Annily Chatelain qu'il était quelqu'un d'attachant et que la jolie brune le portait dans son coeur.