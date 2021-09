Alizée : Virée shopping avec sa fille Annily, super stylée et déjà aussi grande qu'elle

Elle réside en Corse, mais a fait une rare excursion à Paris ! Alizée a emmené son aînée Annily avec elle. Mère et fille ont profité du week-end pour s'adonner à une passion commune...

C'est pour un concert qu'Alizée a quitté l'île de beauté et posé ses valises dans la capitale ! Samedi 4 septembre 2021, la chanteuse s'est produite au Yoyo, au Palais de Tokyo dans le 16e arrondissement, au cours de la soirée "Les Follivores et Crazyvores". Avant de monter sur scène, Alizée a profité d'un après-midi détente pour faire du shopping avec sa fille de 16 ans, Annily.

Alizée et Annily se sont ainsi rendues aux Galeries Lafayette Haussmann, dans le 9e arrondissement de Paris. L'adolescente a immortalisé son passage dans le grand magasin pour faire quelques photos. Après un selfie pris face à un miroir, elle a improvisé un shooting sur le toit des Galeries Lafayette et permis à ses followers Instagram d'admirer la vue sur la capitale et son plus grand monument, la Tour Eiffel.