Alizée maman : sa fille Maggy lui ressemble de plus en plus !

L'automne est là et le beau temps, propice aux balades, aussi. Alizée et son mari Grégoire Lyonnet ont profité d'un dimanche doux et ensoleillé pour se promener avec leur fille Maggy (qui fêtera ses 2 ans en novembre) et leurs chiens Jon Snow et Nala. Sur Instagram, l'interprète de Moi, Lolita a partagé une jolie photo de sa petite famille en pleine nature. Une sortie qu'elle a souhaité immortaliser...

Le danseur de 35 ans, rencontré en 2013 dans la quatrième saison de Danse avec les stars, apparaît de dos : habillé d'un gros pull, il fait face à l'horizon et regarde la mer. Sa petite fille, jolie brune aux cheveux longs, qui ressemble beaucoup à sa maman, se trouve derrière lui. Pour rappel, le couple vit en Corse, terre d'origine de la chanteuse, où il a ouvert une école de danse. "Perfect Sunday. Crêpes party et balade du dimanche !", note Alizée en légende de son post. "Et vous, vous avez fait quoi de votre dimanche ?", demande l'artiste de 37 ans à ses 828 000 abonnés.

Dans sa story, la petite protégée de Mylène Farmer a partagé un autre cliché. On y voit sa petite fille regarder le long-métrage Hook dans le salon. "Perfect Sunday. Quand Maggy découvre Maggie...", écrit la jeune maman, faisant référence à l'un des personnages du film.