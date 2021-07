Alizée "fière" de son mari Grégoire Lyonnet : son exploit, une bonne nouvelle

Décidément, Grégoire Lyonnet ne manque pas de cordes à son arc. Danseur professionnel, professeur, père de famille, mari et maintenant... golfeur professionnel. L'ancien vainqueur de Danse avec les stars (TF1) a publié plusieurs photos de lui, trophée de golf à la main, au côté de son épouse Alizée. Sur Instagram, le mardi 20 juillet 2021, il a laissé exploser sa joie après avoir remporté un tournois.

"Très heureux de poster ces photos. Je suis le vainqueur de la 2eme série du trophée Canal+ à Terre Blanche avec 47 points net. Très heureux de représenter la Corse et mon club, Gigagolf d'Ajaccio, pour la finale au Maroc fin octobre. Un grand merci à mon prof pour tous ses conseils précieux ! À dans trois mois pour la finale", le papa de Maggy (1 an et demi) a-t-il écrit sur le réseau social, partageant plusieurs clichés de ce jour de gloire.

Pas peu fière des talents de son homme, véritable couteau-suisse, Alizée l'a félicité comme il se doit sur les réseaux sociaux. Mardi, elle publiait également plusieurs photos de cette journée de tournois. "Partir accompagner son mari à une compétition de golf, repartir avec le trophée ! Si fière de lui", a-t-elle indiqué en légende, partageant au passage une photo depuis la petite voiturette affrétée pour l'occasion.