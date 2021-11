Alizée aux anges : la famille s'agrandit ! Ses filles déjà conquises

La famille Lyonnet compte également le beau Jon Snow, un superbe samyoède blanc à poils longs. Malheureusement, en mai 2021, l'interprète et danseuse avait également annoncé le décès de son chihuahua Galak. Une perte douloureuse pour Alizée, qui considère ses animaux comme des membres de sa famille.

En 2016, Alizée révélait d'ailleurs au journal Le Parisien : "J'ai souffert de ne pas avoir de chien quand j'étais petite alors, quand ma fille a eu 5 ans, nous avons adopté Galak. Quand on n'est pas à la maison, Galak nous manque, c'est un membre de la famille à part entière. On m'a parfois dit que Galak me ressemblait physiquement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a souvent un mimétisme entre un maître et son chien, non ?"