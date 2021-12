Alizée : Radieuse en famille avec ses 2 filles pour l'anniversaire de Maggy

"Une très belle fête d'anniversaire pour Maggy !! Belle photo de famille !!", "Un anniversaire très spécial pour Maggy !! J'aime la photographie!! Tous ensemble en famille !!", "Joyeux Anniversaire princesse tu es toute jolie et tu as bien grandi", peut-on lire dans les réactions des abonnés d'Alizée. Avant elle, son autre fille Annily avait posté d'adorables photos d'une surprise encore plus intime de Maggy, tout sourire face à un autre gâteau.

"Happy birthday ma fille, ma joie de vivre, mon plus beau trophée, mon plus grand projet, mon petit miracle, mon ange et mon démon! Merci mon amour @alizeeofficiel pour le plus beau cadeau qu'on m'ait fait !", avait également commenté le papa Grégoire Lyonnet, toujours sur Instagram. Maggy est son premier enfant, né le 24 novembre 2019. Le danseur révélé par l'émission Danse avec les stars a épousé Alizée le 18 juin 2016 à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Villanova, en Corse.

Il est ainsi devenu le beau-père d'Annily, la fille aînée d'Alizée, née de sa relation avec Jérémy Chatelain.