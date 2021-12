Zinedine Zidane s'éclate à Paris avec la bande des champions de 98 : qui a été convié ?

Certains ne s'en souviennent pas car ils étaient trop jeunes, mais ce soir du 12 juillet 1998, une équipe est entrée à jamais dans le coeur des Français. Une bande de copains emmenée par Aimé Jacquet et qui a permis à tout un peuple d'enfin soulever sa première Coupe du monde. Une star est née ce jour-là, Zinedine Zidane. Déjà perçu comme le maître à jouer des Bleus, le numéro 10 entre dans la légende en inscrivant un doublé mémorable face au Brésil. S'en est suivi la carrière que l'on connaît et à aujourd'hui 49 ans, il est perçu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Malgré les années, l'équipe mythique de 98 continue de partager un lien indéfectible et ils l'ont parfaitement montré il y a quelques heures. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, plusieurs anciens champions du monde ont partagé un très beau selfie pris récemment et qui rassemble six d'entre eux. Si l'on se met à compter le palmarès de chacun, ça peut vite donner le tournis : Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Youri Djorkaeff, Frank Leboeuf, Fabien Barthez et Alain Boghossian, rien que ça ! Un magnifique cliché en noir et blanc pris à quelques mètres de la très chic place Vendôme à Paris.

Si Youri Djorkaeff y est allé d'un simple "Good night Paris. Family", avec un emoji coeur rouge sur son compte Twitter, Bixente Lizarazu a lui choisi une référence musicale avec un "Les copains d'abord". Sur la photo, les six anciens joueurs sont tout sourire et on sent qu'ils ont dû passer une très belle soirée pleine de bons souvenirs partagés ensemble. Frank Leboeuf n'a pas caché sa joie de cette belle réunion lui non plus : "Ça fait du bien de passer une belle soirée entre potes !", s'exclame-t-il.