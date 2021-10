Zinedine Zidane et sa femme Véronique fous d'amour : joli selfie à deux

Zinedine Zidane et sa femme Véronique sont heureux et amoureux. L'ancien joueur de football de 49 ans et son épouse se sont affichés très complices sur Instagram, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés. Suivi par plus de 29 millions de personnes sur la plateforme, Zinedine Zidane s'est montré au bras de sa belle dans un véhicule. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui portait un t-shirt kaki, s'est pris en photo, un grand sourire illuminant son visage. Sa compagne, assise à ses côtés, a posé sa main sur son épaule et fixait l'objectif avec lui. "Disfrutando" (En train de profiter, en espagnol), a légendé le franco-algérien qui a grandi à Marseille au sein d'une famille d'origine kabyle.

Après quatre beaux enfants (Enzo, Luca, Elyaz et Theo, 26, 23, 19 et 16 ans) et 27 années de mariage, le couple semble toujours aussi fou d'amour ! Dans l'espace commentaires, les internautes partagent leurs impressions et saluent Zizou et sa conjointe, à coup d'émojis coeur et flammes.