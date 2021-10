Victoire des Bleus : Benzema, Mbappé et Pogba sur le toit de l'Europe !

C'est une compétition à laquelle les Français n'accordaient pas énormément d'importance il y a encore une semaine, mais qu'ils ont appris à aimer avec la belle victoire des Bleus hier en finale. Après une demi-finale très compliquée face à la Belgique et une fin de match totalement folle, les joueurs de Didier Deschamps ont retrouvé leur voisins Espagnols dans une très belle affiche entre deux nations dominantes du football mondial.

Si la première mi-temps a été plutôt poussive, la seconde a offert beaucoup plus de spectacle. Après un énorme raté français, les espagnols ouvrent le score, mais c'était sans compter sur Karim Benzema qui remet les deux équipes à égalité dans la foulée. C'est finalement le prodige Kylian Mbappé qui va délivrer les Bleus avec un but qui permet à l'équipe de France de remporter pour la première fois la Ligue des Nations, une compétition assez récente. Les joueurs français étaient d'ailleurs ravis de cette belle victoire après un Euro complètement raté. Sur Instagram, ils ont tous fait part de leur joie de remporter un nouveau trophée, plus de trois ans après la Coupe du Monde en Russie.

Karim Benzema, le revenant inattendu et une fois encore décisif avec un but venu d'ailleurs, a publié une belle photo de lui avec le trophée à la fin du match. "Ce trophée c'est le nôtre et le vôtre, merci à tous pour votre soutien.. CHAMPIONS", écrit-il sur une publication déjà likée plus de 1,3 millions de fois en moins de 12 heures !