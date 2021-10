Théo Hernandez en couple avec une bombe très tatouée : qui est sa compagne ?

Il y a des soirées comme ça où les choses se jouent à presque rien. Après une première mi-temps totalement ratée, les Bleus de Pogba et Mbappé sont menés 2-0 et on semble s'acheminer vers une piteuse défaite. Sauf que les joueurs de Deschamps vont retourner la situation et finir par l'emporter au bout du suspense 3 à 2 avec un ultime but de Théo Hernandez, le petit nouveau ! Si ce nom de famille vous dit quelque chose, c'est bien normal, puisqu'il n'est autre que le petit frère de Lucas Hernandez, le défenseur champion du monde en 2018. Une fratrie en équipe de France, ce n'est que la quatrième fois de l'Histoire que cela arrive et ces deux-là sont partis pour rester un moment à la vue de leurs prestations.

Si tout va bien pour le jeune homme de 24 ans sur le plan sportif, il semblerait que ce soit également le cas dans sa vie sentimentale. Théo Hernandez évolue depuis plusieurs années maintenant au Milan AC, l'ancien club du nouveau gardien du PSG Donnarumma, qui n'y est d'ailleurs plus le bienvenu, et il semble bien se plaire dans la capitale de la mode italienne. Il y a d'ailleurs trouvé l'amour puisqu'il est en couple avec une bombe, très populaire sur Instagram, Zoe Cristofoli. La belle influenceuse de 25 ans compte 1 millions d'abonnés sur son compte officiel et elle n'hésite pas à poster des photos de son couple.

Co-propriétaire d'un salon de tatouage, la sublime blonde est littéralement recouverte de tatouages des pieds à la tête ! Les deux tourtereaux se seraient rencontrés en juin 2020 par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner. Les premières photos de Théo et Zoe remontent au mois d'août de cette même année lors de vacances ensemble. Depuis, les amoureux postent régulièrement des photos d'eux dans des endroits paradisiaques.