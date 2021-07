Lucas Hernandez : Nouvelle coupe de cheveux très originale pour oublier l'Euro perdu

Le défenseur des Bleus cherche à oublier la désillusion de l'Euro 2021 en changeant de style. Son coiffeur vient de poster une photo de sa nouvelle coupe sur Instagram et on peut dire que Lucas Hernandez a choisi un look radical.

À chacun sa manière de passer à autre chose. Si pour certains, comme Cristiano Ronaldo ou Olivier Giroud, les choix sont plus classiques avec des vacances en famille en France ou en Espagne, le défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez, a lui opté pour quelque chose de plus radical. Probablement déçu par l'issue de cet Euro pour l'équipe de France, le coéquipier d'Antoine Griezmann et Paul Pogba a décidé de tourner la page à sa manière ! Dans une publication Instagram postée par un célèbre coiffeur espagnol du nom de Yassin Barbershop, Lucas Hernandez vient de dévoiler sa dernière folie capillaire. Le frère de Théo, qui s'est récemment confié sur le départ soudain de leur père, a effectué un changement pour le moins surprenant. Plutôt habitué à une coupe de cheveux assez classique avec un degré court et sa couleur naturelle, les dernières photos postées mardi 6 juillet devraient en étonner plus d'un. Un nouveau look glacial ! Fini la coupe ordinaire et place à la couleur. Le joueur de 25 ans vient de se teindre les cheveux dans un gris clair métallisé très original ! Visiblement ravi de ce changement capillaire, le sportif a pris un selfie avec son coiffeur, ainsi qu'une série de photos qui dévoile la coupe sous toutes ses coutures. Si le résultat apparaît très soigneux, il est encore trop tôt pour dire si les fans du joueur vont valider ce nouveau look très rafraîchissant, comme le suggère le coiffeur en commentaire avec deux emojis froid glacial. Pour le moment, les retours sont plutôt bons puisque la publication a déjà atteint plus de 1 000 likes en seulement 24 heures.

Une bonne façon d'oublier un Euro 2021 raté pour le joueur, heureux en amour après de grosses difficultés, qui va pouvoir passer à autre chose avant de reprendre l'entraînement pour une saison qui s'annonce une nouvelle fois très éprouvante.