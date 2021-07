Ronaldo se la coule douce en vacances à Ibiza et passe la soirée avec une mégastar

C'est sûrement l'un des lieux de villégiature préférés des stars du monde entier. Ibiza et notamment l'île de Formentera, voient chaque année de nombreuses célébrités venir profiter du climat et de la douceur de vivre des Baléares. On y retrouve notamment pas mal de sportifs qui accostent à bord de leurs yachts, à l'image de Rafael Nadal il y a quelques semaines, c'est cette fois-ci la légende du football brésilien, Ronaldo qui a emmené sa petite famille en virée en Espagne, et ce n'est pas la première fois.

C'est le jour de la fête nationale américaine, ce dimanche 4 juillet, que l'ancien joueur de l'Inter Milan a été aperçu au large de Formentera, dans un yacht en train de profiter du beau temps et de la mer en compagnie des siens. Venu avec sa femme Celina Locks et ses enfants Ronald, Maria Sofia, Alexander et Maria Alice, le double lauréat du Ballon d'or semblait être comme un poisson dans l'eau. Il en a profité pour faire un petit tour sur l'île, mais surtout pour se baigner en famille.

Deux légendes pour une soirée

Toujours très joueur, Ronaldo a apprécié la présence de frites en mousse géantes pour s'amuser comme un gamin dans l'eau. Mais le joueur n'a pas fait que passer du bon temps en famille, il a également profité de la présence d'une autre star mondiale du football à Ibiza pour passer une belle soirée. En effet, comme l'a posté Zlatan Ibrahimovic sur son compte Instagram, les deux attaquants se sont retrouvés pour une soirée mémorable.

"Imagine seulement", a simplement écrit le joueur de l'AC Milan en commentaire de sa photo qui a déjà reçu plus de 2,3 millions de likes. C'est vrai que ces deux-là auraient certainement fait un malheur si on avait pu les associer sur un terrain et ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire ! "Trop de légendes pour une photo", a notamment commenté une page consacrée au football très populaire.