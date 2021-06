Rafael Nadal prend du bon temps à Ibiza : détente et baignade sur son luxueux yacht

C'est une grosse déception qu'a vécu Rafael Nadal cette année à Roland-Garros. Eliminé en demi-finale par son plus grand rival, Novak Djokovic, le Majorquin a laissé filer un titre qu'il a déjà remporté à 13 reprises. Une véritable désillusion pour le joueur de 35 ans qui sait bien qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années au plus haut niveau. Après cette amère défaite, le joueur a indiqué qu'il renonçait à Wimbledon et aux Jeux Olympiques.

Si la défaite a dû avoir un goût amer pour le natif de Manacor, il a néanmoins vite pu se changer les idées. Aperçu du côté de Formentera, Rafael Nadal a décidé de prendre quelques jours de repos du côté d'Ibiza en compagnie d'amis, mais surtout sur son magnifique yacht, estimé à 8 millions d'euros ! Une acquisition faite l'an dernier et dont quelques détails ont fuité. Une somme énorme, mais peut-être pas si importante pour l'un des plus grands tennisman de tous les temps, qui est à la tête d'une fortune colossale.

C'est le 26 juin dernier que le tennisman a été photographié par des paparazzis dans les Baléares, à quelques encablures d'Ibiza. Torse nu, le bel espagnol portait un short de bain rose et blanc du plus bel effet ! Il a profité de ce bon moment entre amis pour parfaire son bronzage et piquer une tête dans l'eau. Une belle journée de vacances pendant que les autres sont au boulot du côté de Wimbledon, le rêve...