Rafael Nadal : Visite guidée de son nouveau yacht à 8 millions d'euros

Aussi à l'aise sur la terre (battue) qu'en mer, Rafael Nadal est passionné de bateaux depuis de nombreuses années. Originaire de Majorque, le champion de tennis s'est offert un nouveau joujou pour naviguer en mer à l'occasion de son 34ème anniversaire, un magnifique yacht Sunreef 80 estimé entre 6,8 et 8 millions de dollars selon JustJared. Selon la même source, ce yacht mesurerait 24 mètres de long et disposerait d'une surface habitable de près de 370 mètres carrés. Par ailleurs, il comprendrait : "des intérieurs entièrement personnalisés, dont un impressionnant salon sur le pont principal avec accès à la terrasse avant, une suite propriétaire avec un balcon latéral ouvert et de luxueuses cabines d'invités avec salle de bain attenante". En plus de ces modestes équipements, le yacht est également livré avec un jet ski.

C'est un événement inoubliable

Le sportif - 19 fois champion de tournois du Grand Chelem - était auparavant propriétaire d'un Monte Carlo 76 qu'il avait baptisé Beethoven. Il a vendu son ancien yacht avant d'acquérir ce nouveau bijou. Francis Lapp, président et fondateur de Sunreef Yacht a déclaré au sujet de cette vente : "C'est un événement inoubliable pour notre chantier naval de remettre le yacht à une personne et un athlète aussi extraordinaire que Rafael Nadal. Mon équipe de Gdańsk a fait tous les efforts possibles pour créer le yacht dont Rafa et sa femme Maria rêvaient. Je suis convaincu qu'ils passeront un bon moment avec leurs amis et leur famille à bord". Nous en sommes convaincus également !