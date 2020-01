Rafael Nadal : Grand gentleman avec une ramasseuse de balles qu'il a blessée

Rafael Nadal est allé encore un peu plus loin dans la gentleman attitude puisqu'il a retrouvé la ramasseuse de balles et a passé un peu de temps avec elle. Une nouvelle rencontre, cette fois-ci moins brutale, que le champion a immortalisée et publiée sur sa page Instagram. C'est ainsi qu'Anita, son frère Mark et leurs parents ont eu un privilège que beaucoup n'auront jamais. Cette balle perdue valait finalement le coup !