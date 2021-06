Lucas Hernandez : Heureux en couple depuis son jugement pour violences conjugales

L'Euro de l'équipe de France commence ce mardi 15 juin, face à l'Allemagne. Lucas Hernandez, qui évolue au Bayern Munich, retrouvera certains collègues de club. Avant de découvrir la Bavière, le footballeur a grandi et joué en Espagne. Il y a également fait face à la justice, à cause d'un scandale de violences conjugales...

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 février 2017. Citant des sources policiers, le site El Pais révélait que Lucas Hernandez, alors âgée de 20 ans, avait été arrêté à son domicile de Las Rozas (communauté autonome de Madrid), pour des faits de violence. Le défenseur de l'Atletico Madrid était soupçonné d'avoir brutalisé sa compagne, Amelia Lorente, qui l'avait appelé à maintes reprises au cours de la même soirée. Transportée à l'hôpital, la jeune femme y a été soignée pour des blessures légères.

Un autre média espagnol, El Mundo, précisait que Lucas Hernandez se trouvait en état d'ébriété lors de son arrestation par la police de Las Rozas. L'ex-défenseur de l'Atlético Madrid (club où a également évolué son père, Jean-François Hernandez, disparu depuis 2003) n'avait posé aucune résistance et fut placé en garde à vue. Sa compagne n'avait pas porté plainte, mais Lucas avait quand même été jugé le 27 février.

La sentence fut clémente ! Alors qu'il risquait jusqu'à sept mois de prison ferme, Lucas Hernandez avait finalement écopé de 31 jours de travaux d'intérêt général. Amelia Lorente avait reçu la même peine, en plus d'une amende de 180 euros pour atteinte au bien d'autrui (elle aurait dégradé le véhicule de son compagnon). La justice avait également imposé au couple un éloignement de six mois. Lucas et Amelia l'ont enfreint ; ils avaient été arrêtés en juin 2017 à l'aéroport de Madrid pour non-respect de l'éloignement.

Le parquet avait cette fois requis un an de prison avec sursis contre le footballeur.