Diaporama Lucas Hernandez : Nouvelle coupe de cheveux très originale pour oublier l'Euro perdu

12 / 12

Lucas Hernandez (France) - Match de football : Eliminatoires coupe du monde 2022 : La France et l'Ukraine font un match nul 1-1 au stade de France à Paris le 24 mars 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

soccer : France vs Ukraine (1-1) at Stade de France in Paris on march 24 2021