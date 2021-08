Lucas Hernandez célèbre sa compagne Amelia Lorente : le amoureux en fête

16 photos

Plus de quatre ans après leur altercation et un procès pour violences conjugales, Lucas Hernandez et Ãmelia Lorente ont ravivé la flamme ! Le footballeur l'a mise à l'honneur sur Instagram pour son anniversaire.

À l'exception de révélations sur l'abandon de son père dans Zone Interdite, Lucas Hernandez a toujours été discret sur sa vie privée. Il a fait une petite entorse à ses habitudes pour une occasion spéciale. Le défenseur de l'équipe de France a adressé une petite déclaration à sa compagne, Amelia Lorente, pour son anniversaire. L'anniversaire d'Amelia a eu lieulee jeudi 12 août 2021. La jeune femme a reçu de nombreux messages de proches. Son compagnon Lucas Hernandez a aussi eu une pensée pour elle, dans sa story Instagram du jour. Le footballeur français de 25 ans y a publié deux photos consacrées à Amelia. La première est un souvenir de vacances ; Lucas, Amelia et leur fils Martín font face à un coucher de soleil. La seconde est un selfie d'Amelia, pris à la table d'un restaurant. "Joyeux anniversaire ma chérie", a commenté Lucas Hernandez sur sa première sortie. Le défenseur des Bleus et du Bayern Munich a ajouté des emojis représentant des coeurs rouges et des visage aux yeux en forme de coeur. Le 1er août dernier, Lucas et Amelia ont célébré un autre anniversaire, à savoir les 3 ans de leur petit garçon.

Cette timide déclaration est le témoignage de l'amour pudique que Lucas porte pour Amelia. Leur relation a survécu à un procès pour violences conjugales datant de 2017. Le joueur qui évoluait alors à l'Atletico Madrid avait été arrêté dans la nuit du 2 au 3 février 2017 à son domicile de Las Rozas (communauté autonome de Madrid) pour des faits de violence. Il était soupçonné d'avoir brutalisé sa compagne, qui l'avait appelé à maintes reprises au cours de la même soirée. Transportée à l'hôpital, la jeune femme y avait été soignée pour des blessures légères. Le site espagnol El Mundo avait précisé que Lucas Hernandez se trouvait en état d'ébriété lors de son arrestation par la police de Las Rozas. Il n'avait posé aucune résistance et fut placé en garde à vue. Sa compagne n'avait pas porté plainte, mais Lucas avait quand même été jugé le 27 février 2017. Il risquait jusqu'à sept mois de prison ferme. La justice espagnole s'était alors montrée clémente. Lucas Hernandez avait écopé de 31 jours de travaux d'intérêt général. Amelia Lorente avait reçu la même peine, en plus d'une amende de 180 euros pour atteinte au bien d'autrui (elle aurait dégradé le véhicule de son compagnon). La justice avait également imposé au couple un éloignement de six mois. Lucas et Amelia l'ont enfreint ; ils avaient été arrêtés en juin 2017 à l'aéroport de Madrid pour non-respect de l'éloignement.