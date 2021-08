Zinedine Zidane et sa femme Véronique : en mode "relax", détente et câlins au programme

Zinedine Zidane est assez vite passé à autre chose depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. L'ancien footballeur de 49 ans profite à fond de son temps libre ces derniers mois. Avec sa femme Véronique et leurs quatre garçons, Enzo (né en 1995), Lucas (né en 1998), Elyaz (né en 2002) et Théo (né en 2005), le grand copain de Bixente Lizarazu s'en donne à coeur joie depuis quelques temps et il n'hésite pas à partager son quotidien avec ses fans.

Moment relax avec Véronique dans une piscine

Sur son compte Instagram, où il compte plus de 29 millions d'abonnés, l'ancien ballon d'or vient juste de partager une publication très mignonne en compagnie de celle avec qui il est marié depuis 1994. Zinedine Zidane et Véronique se sont pris en photo lors d'une balade dans la forêt avec casquette et lunette, puis lors d'un moment "relax", comme l'écrit celui qui n'a pas échappé à la Covid-19. Sur ce deuxième selfie, les deux amoureux ont l'air d'être dans un endroit absolument idyllique. Dans une piscine, ils profitent d'un beau moment et Véronique ne peut s'empêcher de faire un beau bisou à son champion de mari.

Une publication qui a visiblement beaucoup plu aux admirateurs de Zidane puisqu'en à peine deux heures, elle a déjà été likée plus de 850 000 fois ! Certaines personnalités bien connues, à l'image du gagnant de Top Chef cette année, Mohamed Cheikh, ont commenté la publication. Ce dernier a laissé deux petits smileys avec les yeux en forme de coeur. Encore un qui n'est pas resté insensible au talent du joueur, qui a fait rêver tant de spectateurs. Karim Benzema semble quant à lui resté très proche de son ex-coach. "Boss" accompagné d'un coeur a commenté l'attaquant star du Real Madrid.