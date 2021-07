Zinédine Zidane à Ibiza : torse nu pour une virée en mer, avec ses fils et son bichon

Les vacances seront plus ou moins longues selon les Zidane. Luca retrouvera prochainement ses partenaires du Rayo Vallecano, avec qui il a récemment été promu en Liga, pour la pré-saison 2021-2022. Enzo, l'autre fils footballeur de Zinédine Zidane, a déjà fait sa rentrée dans son nouveau club, le Rodez Aveyron Football, qui évolue en Ligue 1 BKT, en France.

Quant à Zinédine, l'ancien entraîneur des Merengue n'aurait pas l'intention de trouver un nouveau banc. Il est fortement pressenti pour prendre le relais de son ex-partenaire Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. DD restera en poste malgré l'élimination surprise des Bleus en huitième de finale de l'Euro 2020, face à la Suisse.

"Quand il était entraîneur du Real, et encore plus la deuxième fois avec le Covid-19, Zinédine ne vivait presque que pour le club. Il se levait tous les jours à 6 heures pour être au centre d'entraînement de Valdebebas à 7 h 30 et jusqu'au moins 19 heures. Ça reste une machine à tous les niveaux, avec la même hygiène de vie que quand il était joueur. Il n'y a pas le moindre écart. Aujourd'hui, il relâche un petit peu. Il n'est pas contre un bon couscous de sa maman !", a confié un des proches de Zizou à L'Équipe.

Se dirige-t-il vers une année sabbatique, avant de prendre les rênes de l'équipe de France ?