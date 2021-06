Zinédine Zidane : Son fils Enzo nouvelle star dans l'Aveyron, grand jour avec sa fiancée

Comme Purepeople le soupçonnait, Karen accompagnera donc son chéri à Rodez. Enzo s'est engagé avec le club ruthénois (dont Zinédine Zidane est un actionnaire) en tant que joueur libre. La saison dernière, il évoluait à l'UD Almería, en deuxième division espagnole (Segunda Division) et n'avait joué que trois matchs.

À Rodez, Enzo pourrait relancer sa carrière rythmée par des prêts et une succession de petits contrats depuis ses débuts en pro au Real Madrid. En attendant de découvrir la Ligue 2 BKT, il continue de pendre du temps et aiguise ses lames au Z5 Aix, le complexe de foot à 5 fondé par Zinédine Zidane et situé à Aix-en-Provence. Le père et ses fils (Théo et Elyaz, 19 et 15 ans, étaient également de la partie) y sont retournés pour un petit match.

Enzo Zidane est le fils aîné de Zinédine et Véronique Zidane. Né à Bordeaux le 24 mars 1995 (son papa évoluait alors aux Girondins de Bordeaux), il doit son prénom à l'ancien footballeur Enzo Francescoli, le joueur préféré de son papa.

Enzo a trois petits frères, Luca, Theo et Eliyaz. Luca, 23 ans, est lui aussi footballeur professionnel. Le gardien de but également formé au Real Madrid porte désormais le maillot du Rayo Vallecano et vient d'être promu en Liga, la première division espagnole. Lui aussi profite de l'entre-deux saisons avec sa compagne Marina, et devra bientôt retrouver ses partenaires pour la reprise.