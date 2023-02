Enzo Zidane : Sa fille Sia fête ses 9 mois, photo idyllique avec sa femme, Karen

Enzo Zidane est un homme heureux et un jeune papa de 27 ans qui est complètement gaga de sa fille, Sia. Le 19 mai dernier, le fils de Zinedine Zidane est devenu père pour la première fois et depuis, il nage dans le bonheur. Une fille qui est née en France, du côté de Rodez (Aveyron), où le beau brun s'est installé pendant un an avec Karen, celle qui partage sa vie. Joueur de football lui aussi, il est depuis retourné à Madrid, où il a grandi entouré de ses 3 frères, eux aussi tous d'excellents footballeurs.

En décembre 2022, Enzo Zidane a réservé une grosse surprise à ses fans en annonçant son mariage avec la belle Karen Goncalves. Un évènement gardé secret jusqu'au dernier moment puisque ce n'est que quelques jours après la cérémonie que la belle Espagnole l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Une union qui a eu lieu à Marrakech, au Maroc, et un souvenir certainement inoubliable pour les parents. Un beau moment en famille et si on ne l'a pas vu sur les clichés, la petite Sia ne devait pas être bien loin. Un bébé chouchouté par ses parents, pour qui rien n'est trop beau pour leur enfant. Pour fêter les 9 mois de leur fille, Enzo et Karen ont opté pour une belle séance photo.

Karen au lit avec Sia pour un instant "magique"

Sur son compte Instagram, la ravissante blonde suivie par plus de 20 000 abonnés a partagé ce 19 février un adorable cliché d'elle et Sia, allongées dans un lit. On sent toute la complicité qui lie déjà la mère et sa fille. "Tu es magique", écrit joliment Karen, en ajoutant un emoji coeur rose. Enzo Zidane n'a pas mis longtemps à réagir et il a envoyé une série d'emojis pour montrer tout son amour. Une belle photo pour célébrer les 9 mois de la petite-fille de la légende du football qui a fait plaisir aux abonnés de la jeune maman, qui n'ont pas hésité à lui adresser de jolis mots.