Enzo Zidane et sa fiancée Karen à Madrid : la jeune maman canon en maillot de bain !

C'est la période des vacances pour les footballeurs et Enzo Zidane ne déroge pas à la règle. Le fils de la légende Zinedine Zidane a vécu des dernières semaines particulièrement mouvementées et sa vie a totalement changé. Le 20 mai dernier, le sportif de 27 ans et sa fiancée Karen Goncalves ont accueilli leur premier enfant. Une adorable petite fille nommée Sia et qui fait le bonheur de ses parents, ainsi que de ses grands-parents, qui sont déjà venus la voir dans le sud de la France, où le couple est installé.

Arrivé en France l'été dernier après s'être engagé avec le club de Rodez (Aveyron), Enzo Zidane vient tout juste de voir son contrat avec le club qui évolue en deuxième division se terminer. Pas de quoi abattre le frère de Luca et Théo puisqu'après cette petite déconvenue, il a décidé de partir se ressourcer. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, le beau gosse est allé prendre du bon temps avec son amoureuse dans la région de Madrid, dans le réservoir de San Juan. Suivi par plus de 1,3 millions d'abonnés sur le réseau social, le jeune papa déjà gaga de sa petite Sia, avait décidé de passer un moment à deux avec Karen.

Les jeunes parents déjà au top de la forme

Les deux tourtereaux ont loué un petit bateau de plaisance pour se balader le long de l'eau et Karen a publié une belle photo du couple que son compagnon a repostée. Sur le cliché on les voit à l'arrière du bateau en maillot de bain et on peut voir que la jeune maman a déjà retrouvé la ligne. Enzo n'est pas en reste puisque le sportif de haut niveau est taillé en V et ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club vu la forme physique qu'il affiche (photo à retrouver dans le diaporama).

Si la petite Sia n'a pas accompagné ses parents pour ce petit moment sur l'eau, on imagine qu'elle n'est pas très loin de ces derniers. L'occasion pour Enzo et Karen de vivre une belle journée à deux et de profiter à fond de leurs vacances !