Zinedine Zidane à Ibiza : mode vacances activé, photos avec Véronique et leurs charmants garçons

Alors que tout le monde se demande ce qu'il fera dans les prochains mois, ​​Zinedine Zidane ne semble pas vraiment se soucier de tout ça. La légende du football mondial est devenue un entraîneur que tout le monde s'arrache et le Paris-Saint-Germain rêverait de s'attacher ses services. Silence radio du côté du chauve le plus célèbre de France, qui continue de profiter de la vie en famille. Après être devenu grand-père il y a quelques semaines, il a assisté avec sa femme et ses garçons à la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Toujours aussi discret, Zinedine Zidane ne s'est toujours pas positionné sur son avenir, mais si des négociations ont possiblement lieu en ce moment, cela ne l'empêche pas de profiter de de belles vacances en famille. Dans sa story Instagram, le champion du monde aux 32 millions d'abonnés a posté une story hier soir et il se la coule douce au soleil avec les siens. Sur un selfie pris par son fils Luca, on voit Zizou tout sourire aux côtés de sa femme Véronique et de leur autre fils Théo. "Holidays", écrit-il simplement sur le bas de la photo avec un petit emoji coeur rouge (photo à retrouver dans le diaporama).

Zizou sur son bateau avec ses deux chiens

La famille Zidane passe un très bon moment et même s'il semble manquer Enzo, resté pouponner au côté de sa femme Karen, cela ne les empêche pas de profiter de ses autres fils. Luca Zidane a lui aussi posté une belle photo de son père et lui, sur leur bateau. "Papa", écrit-il en commentaire de la photo où les deux hommes posent fièrement et tout sourire avec les deux chiens de la famille. Une photo qui a visiblement bien plu à ses abonnés puisqu'en quelques heures elle a déjà récolté plus de 20 000 likes, dont celui d'un certain Karim Benzema.

Quelques jours plus tôt, Luca Zidane s'était affiché avec ses deux petits frères Théo et Elyaz (qui vient de remporter un beau trophée avec les U17 en équipe de France) au coucher du soleil, près d'une piscine, une photo de groupe localisée à Ibiza. Depuis des années, la famille Zidane a l'habitude de se rendre dans les Baléares pour profiter de plusieurs jours de détente en famille. Cette année, le clan n'a pas dérogé à la règle, ces vacances sont devenues une vraie tradition.