Zinédine Zidane : Sa femme Véronique choyée par son clan pour ses 50 ans, malgré le deuil

La famille c'est sacré et pour Zinédine Zidane et les siens, ce n'est pas qu'un adage ! L'ancien champion du monde 98, reconverti en entraîneur à succès et que l'on annonce avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, a réussi à créer une famille aimante et soudée. Avec sa femme Véronique, qu'il a épousé en 1994, l'ancien sportif de 49 ans vit une magnifique histoire d'amour et leur 4 garçons semblent plus épanouis les uns que les autres au sein de ce cocon très lié. Une preuve de plus de ce bel amour a été donnée par les membres de la famille hier pour une occasion très spéciale.

C'est hier que Véronique fêtait ses 50 ans et pour l'occasion, son mari et ses fils lui ont rendu un bel hommage. Sur son compte Instagram, Zinédine Zidane a publié une belle photo de lui et sa femme, visiblement dans un restaurant aux influences italiennes. Un très beau cliché où l'on sent tout l'amour et la complicité après toutes ses années de vie commune et que l'ancien coéquipier de Lizarazu et Deschamps en Bleus accompagné d'un joli mot : "Joyeux Anniversaire mon coeur".

De son côté, le deuxième fils de la légende du foot, Luca Zidane, également footballeur professionnel, a eu une belle pensée pour sa mère sur son compte Instagram. Suivi par plus de 1,3 millions d'abonnés, il a lui aussi publié une belle photo en compagnie de sa mère, probablement lors de belles vacances en famille. "Joyeux anniversaire à la meilleure des mamans. Je t'aime fort", écrit-il en commentaire. L'aîné de la famille, Enzo, y est lui aussi allé de son beau message accompagné de photos de Véronique : "Joyeux anniversaire ma maman chérie. Je t'aime fort", ajoute-t-il.