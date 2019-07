Zinédine Zidane, son frère Farid mort à 54 ans : hommage déchirant en photos

Zinédine Zidane est en deuil. L'ancien footballeur de 47 ans vient de perdre son frère aîné Farid, décédé des suites d'une longue maladie, comme l'a indiqué le Real Madrid lors de l'annonce de la triste nouvelle le 13 juillet 2019. Il avait 54 ans et laisse derrière lui une femme et trois enfants, dont Driss et Medhi. "Jusqu'à son retour, les séances de travail seront dirigées par le second entraîneur David Bettoni", a également fait savoir le club, dont il est l'entraîneur, dans son communiqué. Alors que le Real Madrid est engagé dans une tournée américaine, Zinédine Zidane a quitté son effectif le 12 juillet "pour motifs personnels", afin de se rendre auprès des siens.

Personnage adulé mais très discret, le champion du monde 98 s'est emparé de sa page Instagram le 14 juillet pour rendre hommage à son grand frère. "Mon Grand frère de coeur Farid. Tu m'as toujours montré le chemin. Tu étais Juste Généreux Courageux. Tu aimais tant les autres et les autres t'aimaient tant ! Je suis tellement fier de toi. À jamais dans mon coeur", a-t-il publié, un message émouvant accompagné de plusieurs clichés. L'un d'entre eux, une photo de groupe, remonte à l'été 2017, lorsque tout le clan Zidane s'était retrouvé à Ibiza pour des vacances en famille.