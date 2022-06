Zinedine Zidane fou de joie : il félicite son fils Elyaz après un magnifique exploit

Le football est une histoire de famille chez les Zidane. Si le père est considéré comme une légende de ce sport, les enfants ne sont pas mal non plus. Les quatre garçons de Zinedine Zidane ont tous décidé de se lancer dans une carrière de footballeur professionnel et le talent de leur père semble bien couler dans leurs veines. Si l'aîné Enzo a choisi de revenir en France pour poursuivre sa carrière, les trois autres évoluent actuellement en Espagne, mais ils ont tous choisi de représenter la France à l'international.

Dans cette fratrie d'exception, le plus talentueux pourrait bien être également le plus jeune puisqu'à 16 ans seulement, Elyaz impressionne déjà tout son monde. Plus grand et plus élancé que ses frères, ce dernier évolue au poste d'arrière gauche dans les équipes de jeunes du Real Madrid. Sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans, il a réussi un très bel exploit puisque les petits Bleus viennent tout juste d'être sacrés champions d'Europe ! Après une finale indécise face aux Pays-Bas, les Français ont fini par l'emporter 2 buts à 1. Un premier trophée particulièrement important et qui a fait le bonheur de son père.

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 32 millions d'abonnés, Zinedine Zidane a tenu à féliciter son fils. "Bravooo Elyaz! Champion d'Europe U17", s'exclame-t-il en commentaire d'une belle photo du jeune footballeur avec sa médaille entre les dents et le trophée à la main. Le mari de Véronique a ensuite publié deux photos du sacre des petits Bleus, qui doit certainement lui rappeler aux bons souvenirs de l'épopée de l'équipe de France en 2000, lorsque Zidane et les siens ont été champions d'Europe en battant l'Italie en finale.