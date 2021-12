Zinedine Zidane : Son fils Elyaz, 16 ans, a incroyablement grandi !

Enzo, 26 ans, est né à Bordeaux. Luca et Théo, 23 et 19 ans, sont nés à Marseille. Quant à leur dernier garçon, c'est en Espagne qu'il a ouvert ses yeux pour la première fois, puisque les parents ont fini par quitter la France - Zinedine Zidane est, d'ailleurs, l'entraîneur du Real Madrid depuis des années. Et on peut dire qu'en fondant une famille, l'ancien pilier du cru 98 a transmis sa passion pour le sport... et le talent fou dont il a lui-même hérité. Ses quatre fils ont été formés au Real Madrid et Elyaz, ancien Benjamin B, défenseur gauche, a récemment été convoqué en équipe de France des moins de 17 ans et a été retenu ​​pour disputer le tour de qualification du Championnat d'Europe des U17, faisant de lui le plus jeune joueur de la liste à seulement 15 ans. Sacré performance...