Zinedine Zidane : Selfie de l'amour avec Véronique et le petit dernier de la famille

Si certains s'inquiètent pour l'avenir de Zinedine Zidane et se demandent quand l'idole retrouvera une place sur un banc d'entraîneur, lui semble beaucoup plus tranquille. Si des rumeurs l'envoient du côté de Manchester ou plus récemment de Paris, l'ancien footballeur de 49 ans profite à fond de ses instants de liberté pour retrouver ses copains avec qui il a soulevé la Coupe du monde en 98 ou encore passer de bons moments auprès des siens.

C'est justement ce qu'il a fait tout récemment, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Suivi par plus de 30 millions d'abonnés, l'ancien entraîneur de Raphaël Varane au Real Madrid a mis en ligne dans la journée d'hier une nouvelle publication qui a bien plu à ses fans. Sans mettre aucun commentaire, Zinedine Zidane a simplement posté un selfie sur lequel on peut voir sa femme Véronique, avec qui il est marié depuis 1994. Mais ce n'est pas tout, puisque le petit dernier de la famille, leur chien, un petit bichon blanc adopté par les Zidane en avril dernier.

Un beau selfie de couple, sous le soleil, même si on ne connaît pas la localisation, les deux amoureux semblent heureux et le petit chien, dans les bras de son maître, l'est tout autant ! Une photo qui a fait réagir les internautes puisqu'ils sont déjà plus de 510 000 à avoir liké la photo. Ancien attaquant de Zidane du temps où il entraînait le Real Madrid, Karim Benzema n'est pas resté insensible et il a envoyé un beau coeur rouge en commentaire.

Un beau moment à deux pour le couple qui dispose pourtant d'une grande famille. Avec quatre garçons : Enzo (26 ans), Luca (23 ans), Théo (19 ans) et Elyaz (15 ans), les deux parents ne doivent pas s'ennuyer à la maison et les parties de foot doivent être endiablées quand on connaît le niveau de jeu de chacun des enfants !