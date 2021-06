Zinédine Zidane : Photo craquante en vacances avec le nouveau membre de sa famille

"Meilleur entraîneur du Real de tous les temps", "Nous voulons que tu reviennes", "Tu manqueras à Madrid", peut-on également lire dans les commentaires de la photo de vacances de Zinédine Zidane. Ainsi, les supporters de la Maison Blanche (autre surnom du Real Madrid) réagissent à l'officialisation de son départ, une officialisation pimentée par la publication d'une lettre dans laquelle Zinédine révèle les agissements de son ancienne direction.

"Je pars, car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme, explique Zinédine Zidane dans son courrier posté sur Instagram. Je suis né pour gagner et j'étais ici pour conquérir des trophées, mais au-delà de cela, il y a aussi les relations humaines, les émotions, la vie et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées, que l'on n'a pas compris que cela contribue aussi à maintenir la dynamique d'un super club (...) Aujourd'hui, la durée de vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la renommée, plus importantes que tout. C'est pourquoi cela fait très mal quand je lis dans la presse, après une défaite, qu'ils allaient me virer si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, parce que ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias (...) Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui étaient prêts à mourir avec moi. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires. Parce qu'ils croyaient en moi et qu'ils savaient que je croyais en eux."

Ces joueurs, dont faisaient partie les Français Karim Benzema et Raphaël Varane, lui ont rendu de vibrants hommages sur les réseaux sociaux à l'annonce de son départ. Le Real Madrid a depuis trouvé le successeur de Zinédine Zidane sur son banc, en la personne de Carlo Ancelotti. Zidane a été son assistant en 2013.