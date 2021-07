Zinédine Zidane : Son épouse Véronique, sublime en bikini pour les vacances en famille

C'est justement pour retrouver ses partenaires que Luca Zidane quittera ses parents. Le footballeur commence la pré-saison avec son club, comme son grand frère Enzo Zidane (25 ans), nouvelle recrue du Rodez Aveyron Football, qui évolue en Ligue 2 BKT, en France. La saison prochaine, Luca et les promus du Rayo Vallecano joueront en Liga, la plus haute division du football espagnol.

Zinédine et Véronique Zidane (née Fernández) se sont rencontrés quand l'ancien footballeur avait 17 ans et évoluait à l'AS Cannes. Ils se sont mariés en 1994 et sont parents de quatre enfants, Enzo, Luca, Théo et Elyaz (de 25 à 15 ans).

Des débuts de Zizou en pro à Cannes à sa fin de carrière de joueur au Real Madrid, en passant par les titres de champion du monde et d'Europe avec les Bleus, Véronique n'a rien raté ! Elle profitera désormais de la période sabbatique de son mari, qui a quitté le Real dont il était l'entraîneur. Pressenti comme futur sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine devra attendre le potentiel futur départ de son ex-partenaire et ex-capitaine Didier Deschamps.

DD reste en poste malgré l'élimination surprise des Bleus en 8e de finale de l'Euro 2020, face à la Suisse.