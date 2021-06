Zinédine Zidane, en famille, s'embrouille avec un journaliste en pleine rue !

"Je pars, car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme, y explique notamment Zinédine Zidane. Aujourd'hui, la durée de vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la renommée, plus importantes que tout. C'est pourquoi cela fait très mal quand je lis dans la presse, après une défaite, qu'ils allaient me virer si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, parce que ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias (...) Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui étaient prêts à mourir avec moi. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires. Parce qu'ils croyaient en moi et qu'ils savaient que je croyais en eux."

Zinédine Zidane et le Real Madrid ont ainsi mis fin à une belle histoire d'amour commencée en 2001, quand un Zidane encore joueur s'est engagé en provenance de la Juventus Turin. Il y a conclu sa carrière de joueur en 2006 et y a commencé sa reconversion d'entraîneur, d'abord en qualité d'assistant de Carlo Ancelotti en 2013. Zinédine est ensuite devenu coach de la réserve, Real Madrid Castilla, de 2014 à 2016, puis a été promu à la tête de l'équipe première en 2016. Zidane avait quitté ses fonctions une première fois en 2018 puis les avait reprises l'année suivante.

Au total, il a remporté deux titres de champion d'Espagne (2017 et 2020), deux Supercoupes d'Espagne (en 2017 et 2020 également), trois Ligues des Champions consécutives (en 2016, 2017 et 2018), deux Supercoupes d'Europe (2016 et 2017) et deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017 également).