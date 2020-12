Zinédine Zidane et sa femme Véronique : break détente à la montagne, avec tous leurs fils

Les fêtes de fin d'année, Zinédine Zidane les célèbre évidemment en famille ! L'entraîneur du Real Madrid, son épouse et leurs quatre fils ont posé leurs valises à la montagne. Ils partagent de superbes photos souvenirs de ces vacances sur Instagram.

Des vacances, Zinédine Zidane n'en avait pas eues depuis le printemps 2020 et la reprise du championnat d'Espagne, paralysé à cause de la pandémie de Covid-19 et du premier confinement. Cet hiver, le coach des Merengue (le surnom des joueurs du Real Madrid) a quitté l'Espagne et s'est rendu au ski avec son épouse Véronique Zidane et leurs quatre fils Enzo, Luca, Théo et Elyaz. La fiancée d'Enzo, Karen Goncalves, est également du voyage.

Tous ont publié sur Instagram des photos de ce séjour à la neige. Les Zidane y ont également célébré l'anniversaire du petit dernier. Elyaz a eu 15 ans ce samedi 26 décembre 2020.