Henri Chenot : Mort du nutritionniste des stars, Zinédine Zidane lui rend hommage

Comme des millions d'Argentins et d'amoureux de foot, Zinédine Zidane a été affecté par la mort de Diego Maradona. Il pleure la disparition d'un autre ami. Henri Chenot, le nutritionniste français célèbre pour ses cures de remise en forme, est décédé à l'âge de 77 ans.

La terrible nouvelle a été annoncée par les médias italiens et confirmée par son entreprise éponyme. Henri Chenot est mort dans la nuit du mardi 1er à mercredi 2 décembre à Lugano, en Suisse. La cause de sa mort n'est pas connue. Le nutritionniste était marié et avait des enfants.

Henri Chenot avec des clients célèbres. Parmi eux, des hommes politiques comme l'ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, des sportifs comme le défunt Diego Maradona, Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo, ainsi que des stars du showbiz, dont Luciano Pavarotti et le top model Naomi Campbell.

Zinédine Zidane lui a rendu hommage sur Instagram ce mercredi 2 décembre, lendemain de défaite pour son équipe du Real Madrid face au Shaktar Donetsk en Ligue des Champions. "Une pensée pour Henri, sa Famille, et sa vraie équipe, celle du Palace qu'il a dirigée pendant 30ans. Une triste nouvelle. Merci Monsieur Chenot, vous êtes un Grand pour Toujours !", a écrit l'entraîneur des Merengue, surnom du Real.

L'ancien joueur et entraîneur Rolland Courbis a également eu une pensée pour Henri Chenot.