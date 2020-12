Obsèques de Gérard Houllier : sa veuve Isabelle soutenue par le monde du foot

La mort de Gérard Houllier, survenue le 14 décembre dernier, a suscité une vive émotion chez les amoureux de football et de sport. Ses amis lui ont fait leurs adieux en assistant à ses obsèques. Tous ont ainsi soutenu l'épouse du défunt, Isabelle Houllier...

C'est à Notre-Dame de Grâce de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'avaient rendez-vous les invités de ce triste événement. Ce lundi 21 décembre 2021, une semaine après la mort de Gérard Houllier, l'église parisienne a accueilli les obsèques de l'ancien entraîneur de football. Son épouse Isabelle Houllier était naturellement présente. De noir vêtue, masque sur le visage conformément aux règles sanitaires en vigueur, la veuve a accompagné le cercueil de son époux à l'issue de la messe funèbre, cercueil placé dans un corbillard.

Les personnalités de la grande famille du football et du sport français ont bravé la pluie pour rendre un dernier hommage à Gérard Houllier. Les anciens joueurs Bixente Lizarazu, Basile Boli et Laure Boulleau, l'entraîneur et le président de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas, l'ancien coach Arsène Wenger ou encore le tennisman Fabrice Santoro étaient présents à Notre-Dame de Grâce.

Gérard Houllier avait 73 ans. Il a succombé après une opération de l'aorte subie quelques jours plus tôt dans un hôpital parisien. De nombreuses personnalités avaient exprimé leur tristesse, parmi elles le président de la République Emmanuel Macron, ainsi que ses anciens joueurs Bixente Lizarazu et Djibril Cissé, qu'il a respectivement dirigés en équipe de France et à Liverpool.

Au moment de sa mort, Gérard Houllier était conseiller extérieur de l'Olympique Lyonnais.