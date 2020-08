Enzo Zidane fiancé : Karen Goncalves dévoile sa grosse bague

Le plus âgé des fils de Zinédine Zidane n'est plus un coeur à prendre ! Le 22 août 2020, Enzo a annoncé ses fiançailles avec sa chérie Karen Goncalves. Comblée, la jeune femme d'origine Vénézuélienne a dévoilé sa sublime bague sertie de diamants sur plusieurs clichés. Très romantique, le jeune homme de 25 ans a également partagé une vidéo de leur balade romantique en mer, peut-être filmée quelques instants après sa demande.

Pour toujours

Sur le titre Mira la vida de Dani Martin (un son de lover par excellence), Enzo conduit sa chérie à travers les flots sur son jetski. On découvre ensuite Karen enlacer tendrement son amoureux avant de lui glisser de délicats baisers. En légende de cette publication, Enzo écrit : "Para siempre. Ti amo K" ("Pour toujours. Je t'aime K"). Rapidement, la jeune femme a répondu à son chéri en commentant : "Para toda la vida E" ("Pour toute la vie E"). Une publication déjà likée par plus de 35 000 followers et qui a reçu de nombreux messages de félicitations. "Comme c'est beau l'amour", "Félicitations les amoureux", "Que votre union dure toute la vie !" ont par exemple écrit certains fans d'Enzo.