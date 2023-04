Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle, seins nus en plein allaitement, son fils Enzo attendri

C'est un évènement qui a complètement chamboulé la vie d'Enzo Zidane et Karen Goncalves. En mai 2022, les amoureux sont devenus parents pour la première fois. À 27 ans, le fils de la légende Zinedine Zidane est devenu papa d'une adorable petite fille prénommée Sia et qui fait le bonheur du footballeur et de sa femme. Au moment de la venue de la petite fille, le couple était installé du côté de Rodez (Aveyron) en France, mais depuis, ils sont rentrés en Espagne, où ils se sont rencontrés et où ils ont vécu pendant des années.

Désormais, Enzo Zidane joue pour un club de la banlieue de Madrid et en décembre dernier, il a décidé de se marier avec la belle Karen. Les deux tourtereaux ont choisi le Maroc et plus précisément Marrakech pour célébrer leur amour lors d'une belle cérémonie, longtemps tenue secrète par les amoureux comme leurs invités. C'est la jeune mère de famille qui a fini par annoncer la bonne nouvelle sur son compte Instagram et elle a publié plusieurs photos de l'évènement et notamment de la superbe robe qu'elle portait ce jour-là.

Depuis, Karen a repris sa vie dans la capitale espagnole et elle a d'ailleurs profité de son temps libre pour répondre à des questions de ses abonnés sur Instagram récemment. Elle a notamment évoqué sa fille, Sia et notamment la raison pour laquelle elle ne montre plus le visage de son enfant. "Quand son visage a commencé à se former, nous avons décidé de ne plus l'exposer sur les réseaux sociaux", explique-t-elle.

Karen in love de sa petite Sia

Elle s'est également exprimée sur l'un des rôles les plus marquants d'une jeune maman. "Le plus dur a sans doute été l'allaitement, mais ce n'est pas interminable. Ça va me manquer et je le referai", indique la femme d'Enzo Zidane, qui a décidé de dévoiler une très jolie photo d'elle en train d'allaiter sa petite Sia sur Instagram le 10 avril. Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir Karen Goncalves, seulement vêtue d'un drap blanc, regarder tendrement sa fille pendant ce moment à deux. "Ma fille", écrit simplement la jolie blonde, toujours aussi in love de son nouveau-né.