Zinedine Zidane : Son fils Enzo quitte la France pour une nouvelle aventure en Espagne !

C'est une nouvelle qui avait surpris pas mal de monde et fait le bonheur des fans d'Enzo Zidane. L'été dernier, le footballeur de 27 ans décidait de poursuivre sa carrière de footballeur en France, du côté de Rodez en deuxième division française. Un choix fort pour le fils de Zinedine Zidane, qui s'est installé dans son pays de naissance après avoir vécu une majeure partie de sa vie à Madrid, en Espagne. Malheureusement, le challenge sportif ne s'est pas avéré très concluant pour le beau brun qui n'a pas convaincu les dirigeants de le garder une saison supplémentaire.

Entre-temps, Enzo Zidane est devenu papa d'une adorable fille née fin mai. Avec sa fiancée Karen Goncalves, ils consacrent tout leur temps à la petite Sia, et elle a déjà pu rencontrer ses grands-parents et les nombreux frères du jeune footballeur. S'il semblait moins concentré sur son avenir sportif avec l'arrivée de son premier enfant, Enzo a bien caché son jeu puisqu'il vient tout juste d'annoncer avoir trouvé un nouveau club pour la saison prochaine ! En effet, le milieu de terrain vient de signer à Fuenlabrada, en 3e division espagnole, comme l'a annoncé le club madrilène lundi dans un communiqué de presse.

Une superbe nouvelle pour Enzo Zidane, mais également pour Karen, qui va pouvoir retrouver son pays natal. "Je viens avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'enthousiasme. Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici. Je veux vraiment que ça commence maintenant et que je puisse aider l'équipe dans ses objectifs", a déclaré le fils de Zinedine Zidane dans le communiqué publié par son nouveau club.