Enzo Zidane jeune papa : coup dur pour le fils de Zizou...

C'est une période très contrastée que vit Enzo Zidane sur le plan personnel. Le fils de la légende Zinedine Zidane a décidé de quitter l'Espagne l'an dernier pour tenter sa chance dans son pays de naissance, la France. Joueur de football de haut niveau, le beau gosse de 27 ans n'a jamais vraiment réussi à faire son trou au plus haut niveau, bien qu'il ait été formé au Real Madrid. Après plusieurs tentatives à l'étranger, en Suisse et au Portugal notamment, il a décidé de signer l'an dernier au Rodez Aveyron Football, club de deuxième division française dans lequel il évolue au côté de Jonathan Varane, qui n'est autre que le demi-frère de Raphaël Varane.

S'il est concentré sur sa carrière footballistique, le plus important est ailleurs en ce moment pour Enzo Zidane, qui vient tout juste de devenir papa pour la première fois. Le 20 mai dernier, il a annoncé la naissance de sa fille Sia, pour le plus grand plaisir de ses proches et notamment de son père, qui a rencontré sa petite fille dernièrement. Tous ces changements ont finalement eu un impact sur la saison du footballeur avec le club de Rodez et son bilan est assez famélique : trois titularisations, douze entrées en jeu, aucun but et aucune passe décisive pour le fiancé de Karen Goncalves.

Enzo Zidane va devoir se trouver un nouveau club

Une saison quasiment blanche qu'il a fini par payer, comme le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, l'a indiqué froidement il y a deux jours. "C'est terminé", a-t-il simplement répondu lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était du futur d'Enzo Zidane avec le club aveyronnais. Arrivé en juin dernier, le tout récent papa va déjà devoir faire ses valises et se trouver un autre club pour la saison prochaine.

Une mauvaise nouvelle pour le jeune homme, mais on imagine que l'arrivée de sa petite Sia va largement atténuer cette déception. Déjà fou de sa fille, Enzo Zidane va pouvoir se remonter le moral auprès d'elle et on lui souhaite bon courage pour la saison prochaine !