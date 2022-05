Zinedine Zidane rencontre enfin sa petite-fille : toute première photo avec Sia !

La période est complètement folle pour Zinedine Zidane en ce moment. Alors qu'il a décidé de passer une année sabbatique à s'occuper des siens, l'ancien international de 49 ans est au coeur de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que les rumeurs de sa venue aux Paris Saint-Germain affolent les supporters du club de la capitale, le mari de Véronique a pris un malin plaisir à se rendre dans la capitale. Venu assister à la finale de la Ligue des champions jouée par son ancien club, le Real Madrid, il a ensuite pris un avion direction Monaco pour assister au Grand Prix qui s'est tenu hier.

Malgré toutes ces réjouissances, Zidane n'en a pas oublié le plus important : la naissance le 20 mai dernier de sa petite-fille, Sia. Grand-père pour la première fois, le père de quatre garçons est allé rencontrer le petit bébé du côté de Rodez (Aveyron), où son fils Enzo Zidane évolue comme footballeur. C'est là-bas que sa fiancée, Karen Goncalves, a donné naissance à leur fille. Depuis, les jeunes parents sont rentrés chez eux et la maman originaire du Venezuela est aux petits soins avec sa fille.

Des grands-parents conquis par leur petite fille

Très suivi sur Instagram où il compte plus de 1,3 million d'abonnés, Enzo Zidane vient tout juste de dévoiler la première image de son père et sa mère en compagnie de la petite Sia. "Papi et mamie", écrit simplement le footballeur de 27 ans. Sur la photo on peut voir que les nouveaux grands-parents sont ravis de rencontrer leur petite-fille pour la première fois. Sourire aux lèvres, Zinedine Zidane tient Sia dans ses bras pour la première fois et la petite semble déjà très à l'aise puisqu'elle s'est endormie.