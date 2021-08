Booder, papa : Que sait-on de sa vie amoureuse ?

Neuilly sa mère !, Pattaya, Alad'2... Au cinéma, Booder a fait rire des millions de spectateurs ! En privé, l'acteur est un homme pudique. Discret sur sa vie amoureuse, il s'est fendu de rares déclarations sur son fils et confié avoir été terrorisé pour la santé du garçon.

Booder (de son vrai nom Mohammed Benyamna) préserve sa vie privée. "C'est mon jardin secret. Je ne veux pas non plus donner de détail sur ma vie amoureuse. Je suis assez pudique en fait. En dehors de la scène, je ne suis pas Booder le comique", expliquait-il au magazine Public en octobre 2020. L'acteur et humoriste de tout juste 43 ans y avait quand même fait une rare déclaration sur son fils, pour qui il a eu très peur après sa venue au monde.

J'ai vu ma vie défiler...

"Je me suis concentré sur lui, surtout qu'il a eu des bronchites à répétition. À l'époque, j'ai vu ma vie défiler, persuadé qu'il passerait, comme moi, son enfance avec des problèmes pulmonaires", a déclaré Booder. Le comédien craignait que son petit garçon connaisse les mêmes soucis de santé que lui. Lors de sa naissance, le 13 août 1978 à Bouarfa, au Maroc, un médecin lui avait prédit une espérance de vie de quelques mois à cause de poumons trop petits qui l'empêchaient de bien respirer. Pour le sauver, ses parents l'ont fait hospitaliser à Necker, à Paris.

Heureusement pour Booder, son fils se porte à merveille et ne souffre d'aucun problème de santé. L'artiste le protège de toute médiatisation, mais l'a mis en scène dans deux vidéos, mises en ligne sur Instagram.