Zinedine Zidane grand-père pour la première fois ! Son fils Enzo enfin papa, jolie photo de la petite Sia

Il y a des gens à qui tout réussi et Zinedine Zidane en fait clairement partie ! Le héros de la finale de la Coupe du monde 98 est devenu l'idole de toute une nation lors de ce match magique face au Brésil et depuis, sa popularité n'est jamais retombée. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a également tout réussi dans sa vie de famille. En couple et marié à la belle Véronique depuis de nombreuses années, l'entraîneur de 49 ans est l'heureux père de 4 grands garçons, tous devenus de sacrés joueurs de foot !

Son premier fils, Enzo Zidane (27 ans) est revenu vivre en France cette année, du côté de Rodez (Aveyron) où il joue pour l'équipe de la ville. Installé avec sa fiancée Karen Gonçalves, le beau gosse est lui aussi bien parti pour fonder une belle et grande famille, puisqu'il vient tout juste de devenir papa ! C'est ce vendredi 20 mai 2022 qu'il en a fait l'annonce via Instagram. "Bienvenue notre Sia , notre princesse 19/05/22", a-t-il écrit en légende d'une photo où l'on voit sa fille à la maternité lovée dans les bras de son papa et sous le regard aimant de sa maman.