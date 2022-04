Zinedine Zidane bientôt grand-père : sa belle-fille dévoile son ventre très rond en images

Après avoir gagné tous les trophées possibles sur les terrains de foot, s'apprête à décrocher un nouveau rôle en dehors, celui de grand-père ! L'ancienne star de l'équipe de France, champion du monde en 98 aux côtés de Bixente Lizarazu et Didier Deschamps, a réussi sa reconversion avec brio. Devenu l'un des meilleurs entraîneurs de la planète, il est actuellement sans club, mais le Paris Saint-Germain lui fait les yeux doux depuis un bon moment. En attendant de retrouver un poste, la légende de 49 ans profite de sa famille et notamment de ses quatre enfants, tous devenus d'excellents footballeurs.

Revenu en France du côté de Rodez, l'aîné de la fratrie, Enzo, est un homme heureux sur comme en dehors des terrains. En couple avec la belle Karen Goncalves, le footballeur de 27 ans s'apprête à devenir papa pour la première fois. Le 31 janvier dernier, il dévoilait la nouvelle et pour la Saint-Valentin il célébrait les 6 mois de grossesse de son amoureuse, ce qui signifie que l'on approche doucement de la date butoir. Sur son compte Instagram, la discrète Karen vient d'ailleurs de publier une courte vidéo qui laisse peu de doute sur la proximité de l'accouchement.

Plus que quelques semaines avant l'accouchement

Sur la vidéo prise en boucle, on peut la voir, habillée tout en blanc et qui laisse apparaître son ventre bien rond devant un grand miroir. Elle ajoute le hashtag "33 semaines", ce qui signifie qu'elle est désormais à plus de 8 mois de grossesse, il ne lui reste donc plus que quelques semaines, voire quelques jours, avant de donner naissance au premier enfant du couple. Radieuse et souriante, Karen Gonçalves semble apaisée et heureuse alors que l'échéance approche à grands pas.

La très bonne nouvelle ne devrait donc plus trop tarder pour Zinedine Zidane, qui va prochainement devenir grand-père pour la première fois à seulement 49 ans !