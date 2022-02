Enzo Zidane bientôt papa : il fête les six mois de grossesse de sa fiancée en photo

Dans la famille Zidane, je voudrais le fils aîné ! C'est vrai qu'avec l'ancien champion du monde 98, on a tendance à s'y perdre un peu entre tous ses fils. L'ancien footballeur de légende est l'heureux père de quatre grands garçons, qui partagent d'ailleurs tous la passion du ballon rond. Avec sa femme Véronique, celui qui fut entraîneur du Real Madrid a réussi à mener une vie professionnelle et familiale épanouissante. Parmi les enfants du couple, le plus âgé se trouve être Enzo, 26 ans, natif de Bordeaux et qui a vécu quasiment toute sa vie en Espagne. C'est là-bas qu'il y a rencontré celle qui partage sa vie aujourd'hui, la belle Karen Goncalves.

Footballeur professionnel comme son papa, Enzo a signé l'été dernier du côté de Rodez, dans l'Aveyron. Le couple y vit désormais et tout semble aller pour le mieux puisque le 30 janvier dernier, celui qui s'est fiancé le 22 août 2020 a annoncé une grande nouvelle : il va à son tour devenir papa ! Un magnifique évènement qui montre que les deux amoureux semblent s'être parfaitement acclimatés à leur nouvelle vie dans le sud de la France. Très populaire sur les réseaux sociaux et suivi par plus de 1,3 millions d'abonnés, le fils de Zidane avait néanmoins réussi à garder la nouvelle secrète pendant un bon moment puisque seulement deux semaines après cette annonce, il vient d'indiquer dans une story que Karen en est déjà à six mois de grossesse !

Un enfant qui devrait naître courant mai

C'est par le biais d'une photo postée par Karen et repartagée par Enzo hier soir, et une publication ce jour sur son fil qu'il en a informé ses abonnés sur Instagram. Sur le cliché, pris par la jeune femme en face d'un grand miroir, on peut voir les deux tourtereaux s'enlacer, Enzo entourant le ventre déjà bien rond de sa fiancée avec ses mains. Dans un coin, il y a discrètement écrit "6M" suivi d'un coeur, ce que l'on peut interpréter comme le sixième mois de grossesse.

Si tout se déroule bien, le premier enfant d'Enzo Zidane devrait donc naître au mois de mai prochain et on est déjà sûr que toute la famille sera là pour lui offrir le plus bel accueil possible !